Пьянь устроила массовую драку в столичном парке Победы (фото)

Пострадали двое охранников, которые пытались прекратить конфликт.

В столичном парке Победы (Днепровский район) две пьяные компании устроили между собой массовую драку. Впоследствии обе группы людей «объединились» и бросились на сотрудников муниципальной охраны.

Об инциденте сообщает «Муниципальная стража Киева«.

«Две нетрезвые компании в составе восьми человек выясняли между собой отношения с помощью кулаков и грубой силы. Разнимать их пришлось наряду Муниципальной охраны. Вместо прекращения драки, кто-то из них крикнул «Бей охрану!» И толпа бросилась с кулаками уже на койотов, забыв о предыдущем конфликте», — говорится в сообщении.

В ходе инцидента двое нападавших задержаны на месте и переданы полиции, все остальные скрылись. Одному из охранников сломали руку, еще один получил сотрясение мозга. // УНИАН