У столиці чоловіка судитимуть за вбивство знайомого

Під час спільного відпочинку зловмисник декілька разів вдарив ножем товариша. Від отриманих травм потерпілий помер, а порушник продовжив вживати алкоголь на місці скоєння злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Раніше судимому за вбивство чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

У вересні, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшла інформація від працівників медичного закладу про те, що до приміщення лікарні зайшов невідомий та розповів, що на вулиці Остафія Дашкевича у квартирі знайомого виявив мертвого чоловіка. Тоді, для перевірки інформації за вказаною адресою прибули співробітники відділу кримінальної поліції та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, а також слідчо-оперативна група Головного управління разом з фахівцями відділу кримінального забезпечення. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями різних частин тіла.

Під час перевірки поліцейські з’ясували, що смертельні поранення потерпілому спричинив знайомий. Чоловіки спершу разом випивали в компанії власника квартири. Під час застілля між приятелями виник конфлікт, у результаті якого, зловмисник, схопивши зі столу ніж, наніс декілька ударів у голову, шию та груди товариша. Від отриманих травм чоловік помер на місці, а порушник накрив тіло потерпілого простирадлом і продовжив вживати алкогольні напої. Через два дні, в гості до власника оселі прийшов знайомий, який виявив у кімнаті мертвого чоловіка та повідомив про це заклад охорони здоров’я.

З квартири слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж, зі слідами бурого кольору, а зловмисника, який перебував на місці скоєння злочину з явними ознакам алкогольного сп’яніння, правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за вбивство та вирощування нарковмісних рослин, 51-річний уродженець Луганщини.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Наразі слідчі звершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства фігурант перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва