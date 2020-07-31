Пьяный водитель сбил на переходе женщину с ребенком и скрылся с места ДТП

Уровень алкоголя в крови водителя составлял 1,75 промилле.

В Винницкой области полицейские задержали нетрезвого водителя, который в Немирове на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, авария произошла 30 июля около 21:00 на улице Горького.

«Водитель автомобиля «Ауди» наехал на 38-летнюю местную жительницу и ее 6-летнего сына. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не останавливаясь, правонарушитель с места аварии скрылся», — говорится в сообщении.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, инспекторы идентифицировали марку и модель автомобиля беглеца. Водителя, причастного к преступлению, полицейские задержали через полчаса дома. Им оказался 27-летний местный житель, который во время управления иномаркой находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле.

Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы. // УНИАН