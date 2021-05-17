Орендатора Охтирської ТЕЦ викрили на привласненні ₴40 млн. підприємства

Служба безпеки України на Сумщині задокументувала протиправний механізм виведення у тінь прибутків орендованої ТЕЦ, організований менеджментом київської комерційної структури. Комерсанти привласнили понад 40 млн грн. єдиного постачальника тепла в Охтирці.

За попередніми даними досудового розслідування, у 2019-2020 роках керівництво приватної фірми для привласнення коштів ТЕЦ штучно накопичувало боргові зобов’язання. Менеджмент уклав низку завідомо економічно невигідних і удаваних угод з афілійованими комерційними структурами. Ділки підписували більшість договорів без відповідних погоджень з контролюючими органами.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники виводили гроші з активів орендованого підприємства, одночасно підвищуючи тариф з теплопостачання для населення.

Наразі оперативники спецслужби перевіряють інформацію щодо ймовірної мети комерсантів довести орендовану ТЕЦ до банкрутства. У такий спосіб ділки планували уникнути розрахунків за заборгованість перед держструктурами.

Наявна на даний час заборгованість підприємства становить понад 60 млн грн. Це загрожує відключенням ТЕЦ від енергоживлення і зупинкою постачання теплоносія та гарячої води споживачам районного центру.

Під час санкціонованих обшуків в офісах комерційної структури і афілійованих комерційних фірмах правоохоронці вилучили документи та інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Заходи із викриття оборудок проводили співробітники Управління Служби безпеки України в Сумській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та Головним управлінням Державної податкової служби в Сумській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ