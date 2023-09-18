Судитимуть псевдоправоохоонця, який відбирав відбитки пальців в українських патріотів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 31-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Куп‘янськ місцевий мешканець з власної ініціативи вирішив «працевлаштуватись» до «Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области», подавши до псевдооргану необхідні документи.

Чоловік обійняв посаду «оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

«Правоохоронець» здійснював відбір відбитків пальців у проукраїнськи налаштованих громадян, яких незаконно доставляли до так званого відділу «поліції» через їх патріотичну позицію та невизнання окупаційної влади.

Правоохоронці викрили колаборанта. Наразі він перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури