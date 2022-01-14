У привласненні коштів під час реконструкції ліцею на Харківщині підозрюють службову особу

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру підприємцю за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, наприкінці 2020 року між відділом освіти, молоді та спорту однієї з районних державних адміністрацій Харківської області та підприємцем укладено договір підряду щодо реконструкції даху ліцею.

Підрядник завищив вартість фактично виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, чим спричинив збитки державі на суму понад 50 тис. грн.

Підприємець вніс недостовірні відомості до офіційних документів, підписав та передав їх уповноваженій особі замовника.

14 січня 2022 року службовій особі повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Куп’янського міжрайонного відділу Управління СБ України в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури