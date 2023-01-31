Викрито ще двох колаборанток-посадовиць з Луганщини

За спільного процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності двом громадянкам України (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, влітку 2022 року двоє мешканок Старобільщини почали співпрацювати з окупаційною владою псевдореспубліки. Вони добровільно обійняли посади «начальника загального відділу адміністрації Марківського району лнр» та «начальника організаційного відділу апарату адміністрації Старобільського району лнр».

Так звані «посадовиці» виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання запобіжного заходу– тримання під вартою.

За протиправні дії фігуранткам загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)