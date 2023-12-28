Директора філії ДП «Ліси України» викрито на систематичному отриманні хабарів від підлеглих

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру директору однієї з філій Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець систематично вимагав хабарі від підпорядкованих працівників лісового господарства. Кошти необхідно було надати за нібито «вирішення питань» з контролюючими та правоохоронними органами у разі виявлення порушень в їхній діяльності.

Під час застосування заходів адміністративного впливу, а саме накладення стягнень у вигляді доган, керівник філії наказував підлеглим штучно зменшувати об’єм видобутої лісопродукції. Надалі її реалізовувати за готівку як необліковану.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів отримання підозрюваним неправомірної вигоди.

Керівника філії затримали у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання частини хабара – 4 тис доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід – Служба безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора