У Миколаєві невідомий кинув бойову гранату в людей, які відмовилися дати йому гроші

Увечері 28 квітня на вул. 8 Березня у Миколаєві стався інцидент, внаслідок якого осколкові поранення отримали дві особи.

Про це повідомляє кореспондент «Новин-N» із місця події.

Як розповіли очевидці, події розвивалися приблизно так. Легковий автомобіль “Жигулі” був припаркований на вул. 8-го Березня, біля будинку 22 на пр. Центральному. Водій здійснював дрібний ремонт автомобіля, поряд стояла жінка. Раптом до них підійшов невідомий у камуфляжному одязі і зажадав грошей. Чоловік відмовився давати йому гроші, тоді невідомий дістав з кишені гранату, висмикнув чеку і кинув гранату в жінку, що стояла поряд з автомобілем. Пролунав вибух.

Внаслідок інциденту осколкові поранення отримала жінка та зловмисник, який кинув гранату. Обох постраждалих у місця події відвезла «швидка».

Крім людей, постраждав і один автомобіль — це не ті «Жигулі», до яких підійшов зловмисник, а SsangYong Rexton, що стояв поруч. Внаслідок вибуху автомобіль отримав осколкові пошкодження, внаслідок яких розбито заднє скло та дзеркала.

На місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, на місце прибув заступник начальника Миколаївського районного управління поліції підполковник Василь Федір.