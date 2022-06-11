Засуджено киянина, який заперечував збройну агресію рф проти України

За підтримання публічного обвинувачення Подільською окружною прокуратурою міста Києва мешканцю столиці оголошено обвинувальний вирок за заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ч.1 ст.436-2 КК України).

Прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами рф частини території нашої держави, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Вироком Подільського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до покарання у межах санкції статті до 1 місяця арешту.

Свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Подільського УП ГУНП м. Києва за оперативного супроводження ГУ ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура