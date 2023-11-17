Розікрав 9,5 тис. літрів пального, яке призначалося для військових – експосадовцю КП УЗН повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому першому заступнику директора КП УЗН Подільського району м. Києва за фактом розтрати коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, колишній перший заступник директора КП УЗН Подільського району м. Києва, у перші дні повномасштабного вторгнення рф на територію України (березень 2022 року), вилучив з сейфу начальника ремонтно-механізованої частини талони на 9,5 тис. літрів пального нібито для передачі військовим.

У подальшому підозрюваний підписав підроблений акт прийому-передачі паливно-мастильних матеріалів військовій частині, а насправді розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до висновку економічної експертизи КП УЗН Подільського району м. Києва спричинено збитки на загальну суму близько 230 тис. грн.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура