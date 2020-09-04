Пьяный житель Кривого Рога в ходе ссоры убил сожительницу

3 сентября в Терновском районе Кривого Рога задержали 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве.

Инцидент произошёл в одной из многоэтажек района. Утром местные жители обнаружили мёртвой свою соседку.

На место происшествия они вызвали полицейских. Правоохранители установили, что между женщиной и её сожителем возникла ссора после совместного распития алкоголя. Горожанин нанёс потерпевшей несколько ударов. От полученных травм она скончалась.

Полицейские установили личность злоумышленника, а затем его задержали. Против вероятного преступника за умышленное убийство открыли уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Виновному может грозить до 15 лет тюрьмы. // 34.ua