Пытался спрятать труп и сжечь телефон: под Днепром мужчина в ходе ссоры убил гостя

За убийство пенсионера полицейские Днепра задержали 52-летнего мужчину. Злоумышленник во время конфликта ударил кирпичом пенсионера по голове и нанес смертельное ножевое ранение, после чего спрятал тело убитого недалеко от места преступления.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Преступление произошло 16 декабря в одном из домов в селе Волосское Днепропетровской области. Как установили правоохранители, 63-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому, где между мужчинами возник спор. В ходе ссоры хозяин дома ударил гостя кирпичом по голове. Когда потерпевший вышел из дома, злоумышленник догнал его и нанес смертельное ножевое ранение. Тело убитого нападавший спрятал у заброшенного здания и прикрыл травой, чтобы скрыть следы преступления. Также мужчина пытался сжечь мобильный телефон погибшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство. 52-летнему мужчине грозит лишение свободы до 15 лет. Продолжается следствие.