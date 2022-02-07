Раненые на «Южмаше» нацгвардейцы раскрыли подробности расстрела (видео)

В результате стрельбы в Днепре 27 января погибли пять человек, столько же получили ранения.

Бойцы Национальной гвардии Жанна Шарова и Игорь Семенченко, которые получили тяжелые ранения в результате недавней стрельбы на заводе «Южмаш» в Днепре, впервые раскрыли подробности жуткого инцидента.

Об этом идет речь в их интервью ТСН.

Рассказ Игоря Семенченко

По словам контрактника НГУ, который перенес несколько операций после пулевого ранения в живот и бедро, со стрелком он ранее пересекался несколько раз. События жуткой ночи он помнит в деталях. Рассказывает, что спал, а выстрелы услышал сквозь сон.

«Я также услышал, как повар уронил кастрюли. Когда здесь забегает сам повар и кричит: «Там Рябчук сошел с ума, и он убил руководителя». Буквально секунда, и он (Рябчук, — ред.) стоит в дверях и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще», — рассказывает Игорь.

Семенченко добавляет, что подозреваемый убил ребят, с которыми он общался. Информацию о буллинге и дедовщине в воинской части боец отрицает.

«Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он. Я считаю, что он должен сидеть пожизненно. На видео видно — он сидел в тревожной группе. У них магазины с собой. Он подошел к «пирамидке» и начал вести огонь. Мне кажется, это — какая-то диверсия. Он достаточно профессионально обращался с оружием. Достаточно хладнокровно. Человек, который прослужил 2 месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время», — добавил раненый.

По его данным, Рябчук не был знаком со многими, кого в итоге застрелил.

«Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, он бы стрелял в тех, кто это делал, а он стрелял по всем, кого видел. Тот руководитель, которого он застрелил, он вообще был из штаба — они заступают раз на несколько месяцев. Тот мужчина ему точно ничего плохого не сделал», — утверждает он. И добавляет, что за время непродолжительного общения с Рябчуком успел составить о нем положительное мнение.

После лечения и непродолжительного пребывания дома Игорь Семенченко намерен вернуться на контрактную службу — если не будет проблем со здоровьем.

Рассказ Жанны Шаровой

Девушка пришла служить в НГУ после обучения в университете внутренних дел. Работала она в карауле — по спецоборудованию передавала информацию руководству воинской части. О трагедии на «Южмаше» старается не вспоминать — она получила три ранения, одна из пуль перебила позвоночник. Ей сделали несколько операций, перелили более четырех литров крови.

В ту злополучную ночь девушка дежурила в карауле. Она признается: почему в нее стреляли — точно знать не может.

«Он попал в меня, потому что я могла доложить в часть, я не успела этого сделать, он в меня выстрелил, и я не смогла встать. Я его вообще не знала. Я редко заступала в караул, и я заступала только в контрактное подразделение. Я даже не знаю всех раненых. Я никогда не наблюдала, чтобы у нас был буллинг, все были дружными. Как у срочников я не знаю. Контрактное подразделение было нормальное. Служба шла тихо без событий. Из того караула знала только троих человек», — говорит Жанна.

Врачи называют чудом то, что после ранения она может шевелить руками и ногами. Шарова сейчас ждет операцию, а также мечтает снова встать на ноги и вернуться к прежней активной жизни.

Оба пострадавших благодарны медикам за спасенные жизни.

Стрельба на «Южмаше» — подробности

Напомним, в Днепре 27 января рано утром на территории Южного машиностроительного завода Артемий Рябчук, который был привлечен к охране объекта, расстрелял сослуживцев.

Жертвами бойни в областном центре стали пять человек, в частности, работница «Южмаша», а еще пять – получили ранения. В том числе, была ранена 22-летняя Жанна Шарова, в нее попали три пули.

Рябчук скрылся с места преступления, а потом сам сдался. На заседании суда, которое состоялось 28 января, нацгвардеец признал вину и извинился. Позже злоумышленник отказался от своих показаний. // УНИАН