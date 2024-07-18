Скасовано виправдувальний вирок чоловіку, який разом із пиятелем убив вітчима

Завдяки принциповій позиції прокурорів Київської міської прокуратури Київський апеляційний суд переглянув вирок Святошинського районного суду Києва, яким 35-річного чоловіка виправдали в умисному вбивстві вітчима, а його 34-річного друга засудили до 14 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді апеляційної інстанції доведено, що чоловік у листопаді 2019 року, маючи неприязні стосунки з вітчимом, разом зі своїм другом прийшов до квартири вітчима та своєї матері «на розмову». Із собою гості захопили бейсбольну биту та будівельний молоток.

Двері квартири їм відчинила жінка. Друг її сина завдав жінці кілька ударів по голові, від чого вона втратила свідомість.

Почувши крики, до гостей вийшов її чоловік – вітчим одного із засуджених. Нападники завдали йому численні удари по голові битою та молотком. Внаслідок цих ударів чоловік помер.

Переглянувши надані прокурором беззаперечні докази, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів та кожному із обвинувачених призначив покарання у виді позбавлення волі строком 15 років.

Київська міська прокуратура