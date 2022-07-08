Раніше судимий мешканець Миколаївщини до смерті побив знайому

Прокурор Первомайської окружної прокуратури довів у суді необхідність застосування найбільш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави – 39-річному раніше судимому мешканцю м. Первомайськ, підозрюваному у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія сталася 3 липня 2022 року у м. Первомайськ. Слідством встановлено, що під час розпиття алкогольних напоїв, між підозрюваним та 45-річною жінкою виникла сварка, у ході якої чоловік декілька раз вдарив її руками та ногами по тулубу та пішов. Жінка від отриманих тяжких тілесних ушкоджень померла.

Через декілька годин зловмисник був затриманий. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Миколаївська обласна прокуратура