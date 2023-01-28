Раніше судимого жителя Харківщини затримали за вбивство співмешканки

Тіло 43-річної мешканки села Тишенківка Красноградського району виявили на подвір’ї домоволодіння. Зловмисником виявився раніше судимий співмешканець загиблої.

Поліцейські встановили, що ввечері 26 січня між співмешканцями виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік ударив жінку ножем. Від отриманих травм вона померла.

Поліцейські оперативно встановили місце переховування чоловіка та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Наразі судом обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та поміщено до слідчого ізолятору в м. Харків.

Відділ комунікації поліції Харківської області