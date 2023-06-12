У Черкасах директора поліклініки виправдали від корупції на тендерах, визнавши провокацію

Директора комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» виправдали від звинувачень у одержанні хабарів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 26 травня.

У червні 2019-го підприємиця заявила в СБУ, що керівник лікарні запропонував дати йому 10% — 20% від суми договорів на поставки товарів медичного призначення. Наступного дня поліклініка справді уклала з цією жінкою договір поставки на 70 тисяч гривень. Згодом лікареві начебто було передано 8000 гривень, але затримувати його не стали.

У листопаді того ж року поліклініка підписала договір із фірмою тої самої жінки (ТОВ «Макромед»), на суму близько 500 тисяч гривень. Пізніше власниця підприємства принесла лікареві за це 50 тисяч гривень.

У судовому засіданні лікар вину не визнав і говорив, що це провокація. Розповів, що заявниця сама заходила до нього дуже часто, переконувала співпрацювати. А він їй пояснював, що треба виграти тендер. У подальшому ця жінка справді вигравала тендери і поставляла товари.

Отримання 8000 гривень лікар заперечував. Але пригадував, що якось підприємиця дала йому пакунок, кажучи, що там малазійські рукавички-пробнички дуже якісні, щоб він бачив які саме вона може поставити. Десь через місяць відбувся тендер і вона поставила такий товар.

У грудні заявниця почала з ним розмову «ні прощо», часто наголошувала, що «ми з вами дружимо», тому можна зробити знижки. І при цьому дістала пакунок і дала йому в руки зі словами: «Це вам вдячність за те, що ви з нами дружите, ідете нам на зустріч». Пакунок був обʼємний і щільно запакований. Він здивувався, оскільки ні про що не домовлявся. Після цього відвідувачка сказала: «Ну все, я вже пішла. Я всі свої зобовязання, як ми домовлялись, виконала». Обвинувачений намагався вийти з кабінету за нею слідом, коли кабінет увірвалися працівники поліції.

Із шухляди столу лікаря вилучили переданий пакет, в якому були гроші. Сам він запевняв суд, що не знав, що пакеті, і був дуже заклопотаний на роботі, тому автоматично його взяв і поклав у шухляду.

Обвинувачений наполягав, що ніколи не казав підприємиці про будь-які кошти, окрім тих, що стосувалися договорів поставки товару. Але сама жінка часто брала папірці і малювала якісь схеми та говорила, що «ось тут зможе зробити знижку 10%, а ось тут 20%».

Директор поліклініки пояснив, що товар цієї підприємиці був якісний і за вигідною ціною, поставки вчасні. Угоди з нею були найвигіднішими і він не міг навіть через особисту «неприязнь» припинити це спілкування.

У посадові обовʼязки директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не входить проведення тендорів та визначення переможців, ветування укладення договорів на поставки. Тобто обвинувачений лише підписував договори з переможцями та ніяк не міг вплинути на результати тендеру.

Допитані співробітники лікарні підтвердили, що директор не є членом тендерного комітету і ніякого впливу на комітет не має, а тільки підписує договори. Підприємць виграла тендер, оскільки надала всі необхідні документи і її ціни була нижчі, ніж в інших учасників. Члени тендерного комітету заперечували, що обвинувачений чинив на них тиск.

У підсумку суд вирішив, що докази вимагання хабара відсутні. Навпаки записи розмов свідчать, що саме заявниця ініціювала зустрічі і натякала на зацікавленість директора поліклініки.

Так, у червні 2019-го, коли нібито вперше передавалась неправомірна вигода, зафіксовано таке спілкування:

Підприємиця: Ну почекайте ж. Оце 20 відсотків. Памʼятаєте ми з домовлялися з Вами, що ми зробимо вам 20 і зробимо 10?

Лікар: Не поняв, за що це мова…

Підприємиця: По тендеру.

Лікар: Ну.

Підприємиця: По реактивам. Я вам казала що фірми які виробники роблять нам знижку, потім ми можемо на цю знижку від зареєстрованої ціни добавить…

Лікар: Плюс семь и плюс десять…

Підприємиця: Плюс десять і плюс двадцять.

Лікар: Ну то робіть.

Підприємиця: То це ж ми так і зробили. Я ж щоб ви подивились… Згадали, да?

Лікар: Ага.

Підприємець: Щоб ви подивилися на оці остаточні як би ціни. Тоже кинуть на електронку? Так… (передає пакунок)

Суд вважає, що запис зустрічі не доводить, що лікар вимагав неправомірну вигоду і отримав 8000 грн. Версію захисту, що обвинуваченому дали зразок лікарських рукавичок, спростовано не було.

Основного свідка — заявницю — суд неодноразово викликав у судове засідання, двічі застосовував до неї примусовий привід, але це не дало результату. Таким чином, як написано у вироку, прокурор не зміг довести з «першоджерела» факту вимагання коштів, відсутність підбурювання до вчинення злочину і спростувати провокаційні дій заявниці.

Суд дійшов висновку, що підприємиця, знаходячись під контролем правоохоронних органів, діяла за їхніми вказівками і мало місце підбурювання.

Обвинуваченого виправдали за відсутністю в його діях складу злочину.