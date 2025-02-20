Раніше судимий житель Прикарпаття зарізав знайомого

За процесуального керівництва прокурорів Косівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Косівщини за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 23 грудня 2024 року під час застілля між раніше судимим 45-річним чоловіком та його знайомим на ґрунті ревнощів виникла суперечка.

У ході конфлікту зловмисник наніс 53-річному потерпілому удари ножем у груди та живіт, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження.

Потерпілий був госпіталізований у медичний заклад, однак згодом помер.

Наразі за клопотанням прокурора обвинуваченому обрано запобіжний захід –тримання під вартою.

За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура