СБУ затримала агента ФСБ, який «втемну» використовував співмешканку для корегування російських ударів по Дніпру

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, яку було нейтралізовано на Дніпропетровщині у 2024 році.

Тоді контррозвідка СБУ затримала 8 російських агентів, які коригували ракетно-дронові удари рф по території цього регіону.

Зараз спецслужба зібрала доказову базу на їхнього спільника. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно виконував завдання фсб.

За матеріалами справи, агент готував координати для повітряних атак рашистів по місцях базування Сил оборони в Дніпрі.

Щоб не «світитися» на вулицях міста, зрадник «втемну» залучив до розвідувально-підривної діяльності свою співмешканку.

На його прохання жінка обходила місцевість, де фіксувала геолокації військових об’єктів та пересилала чоловіку у вигляді відміток на гугл-картах.

Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював «своєю роботою», хоча насправді він був безробітним, а отримані відомості пересилав окупантам.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника в його оселі та вилучила мобільний телефон із доказами співпраці з рф.

Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в регіоні.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Співмешканка підозрюваного наразі співпрацює зі слідством як свідок.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України