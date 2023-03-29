$10 тис. за незаконне переправлення через держкордон України – затримано жителя Могилів-Подільського району

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Могилів-Подільського району Вінницької області у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, наданні засобів для цього, яке вчинене щодо кількох осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Слідчим суддею задоволено клопотання прокурора, та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 57-річний житель Могилів-Подільського району, діючи умисно, сприяв незаконному, поза визначеними пунктами пропуску, переправленню осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США за одну людину.

Чоловік був обізнаний про способи та порядок здійснення охорони державного кордону прикордонниками України та Республіки Молдови, місця дислокацій мобільних підрозділів та розташування їх нарядів.

Він узгодив із 2-ма громадянами України призивного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, час та місце незаконного переправлення. Після цього, взявши власний надувний човен з веслами та двигуном, а також тепловізійний прилад, він дістався до берега річки Дністер у місті Ямполі Могилів-Подільського району Вінницької області, звідки планував переправити двох чоловіків до Республіки Молдови.

У ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів, чоловік був викритий та затриманий правоохоронцями.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури