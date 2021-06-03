На Луганщине обнаружили схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами (фото)

Опубликовано

В Луганской области обнаружили скрытый арсенал военных средств поражения.

В тайнике хранилась, в частности, противопехотная так называемая «мина-лягушка», запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года, передает УНН со ссылкой на СБУ.

В Луганской области нашли схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами

Схрон был оборудован на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволья. Правоохранители изъяли из тайника:

  • 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
  • 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
  • 1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 (“мина-лягушка”);
  • 2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти 14 кг)
  • 6 ручных гранат различных модификаций;
  • 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
  • 1 окопный заряд.

По оперативным данным, тайник устроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок.

Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС.

Like

Читайте также: