На Луганщине обнаружили схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами (фото)
В Луганской области обнаружили скрытый арсенал военных средств поражения.
В тайнике хранилась, в частности, противопехотная так называемая «мина-лягушка», запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Схрон был оборудован на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволья. Правоохранители изъяли из тайника:
- 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
- 1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 (“мина-лягушка”);
- 2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти 14 кг)
- 6 ручных гранат различных модификаций;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
- 1 окопный заряд.
По оперативным данным, тайник устроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок.
Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС.Tweet