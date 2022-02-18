Раніше засуджений псевдомінер відправиться за ґрати ще на 4 роки

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами обласної прокуратури суд визнав винним 33-річного чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 259 КК України), та призначив покарання у виді 4 років 1 місяця позбавлення волі.

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що у вересні 2021 року мешканець м. Зміїв, раніше судимий у тому числі і за злочини проти громадської безпеки, у період умовно-дострокового звільнення з власного мобільного телефону подзвонив до поліції та повідомив про замінування Зміївського районного суду Харківської області.

Вибухонебезпечних предметів та вибухових речовин на місці події виявлено не було.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, шо на той час це йому здалося веселою розвагою. У ході судового розгляду він розкаявся та сприяв розкриттю злочину.

9 лютого Зміївський районний суд Харківської області виніс обвинувальний вирок. Вирок суду не набрав чинності, оскільки не сплинув час апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури