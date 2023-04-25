Рейдерський «віджим» бази відпочинку Укрпошти на березі моря в Затоці – викрито організатора «схеми» та виконавця

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та одному з виконавців за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України).

Так, правоохоронці викрили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої протягом 2019-2020 років, використовуючи підроблені документи щодо права власності на нерухоме майно, заволоділи базою відпочинку на узбережжі Чорного моря в смт Затока.

За даними слідства, ділки, на підставі сфальсифікованої документації, зареєстрували у приватного нотаріуса, яка за винагороду погодилась на участь у реалізації злочинного плану, право власності на базу відпочинку на підконтрольну підставну особу.

У подальшому, нотаріус перереєструвала майно бази відпочинку за одним із товариств, підконтрольним учасникам організованої групи. Та у червні 2020 року група чоловіків біля 30 осіб силою захопили базу відпочинку та земельну ділянку під нею.

Захоплене майно ділки продовжили експлуатувати у комерційних цілях. На території бази облаштували ярмарку та атракціони для місцевих мешканців і туристів.

Вказана база відпочинку є власністю АТ «Укрпошта» та внаслідок таких протиправних дій зловмисників нанесені державі збитки оцінюються у понад 10 млн гривень.

Наразі завдяки роботі правоохоронців нерухоме майно бази та землю під нею повернуто законним власникам.

Слід зазначити, що стосовно ще одного співучасника оборудки обвинувальний акт вже перебуває у суді.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури