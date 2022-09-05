Ременем задушив товариша – за вбивство судитимуть жителя Чернівецького району

Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно буковинця за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 15 липня цього року, 32-річний житель Заставни, на ґрунті раптово виниклого конфлікту під час спільного розпивання алкогольних напоїв, ременем задушив свого 37-річного знайомого.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура