В Одессе за мошенничество с банкоматами задержаны жители Кировоградщины

В Одессе правоохранители задержали двух приезжих, которые мошенническим путем снимали с банкоматов чужие деньги.

Злоумышленники устанавливали специальные накладки с липкой лентой, которые блокировали выдачу купюр, и ждали пока клиент осуществит операцию по снятию наличных. Поскольку банкомат через препятствие блокировал выдачу денег, клиент уходил, чтобы позвонить в сервисную службу, похитители же в это время вынимали накладку вместе с деньгами.

Правонарушителей разоблачили сотрудники Шевченковского отделения полиции и киберполицейские прямо на «горячем». Оба — жители Кировоградской области в возрасте 37-ми и 38-ми лет, судимые за преступления имущественного направленности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они в изоляторе временного содержания, где ждут меру пресечения. // Правда за Одессу