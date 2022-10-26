Ременем задушив товариша – жителя Буковини ув’язнено на 8 років

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно громадянина за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 15 липня цього року, 32-річний житель Заставни, на ґрунті раптово виниклого конфлікту під час спільного розпивання алкогольних напоїв, ременем задушив свого 37-річного знайомого.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура