Ремонт дороги на ділянці Фастів–Митниця–Обухів–Ржищів зі збитками у понад ₴14 млн. – директору КК «Київавтодор» повідомлено про підозру

Згідно із матеріалами слідства, в 2019 році Служба автомобільних доріг у Київській області та приватне товариство уклали угоду на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р – 19 Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів.

У подальшому, заступник начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області не перевірив достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт та підписав їх.

Згідно висновків експертів, вартість робіт, які не могли бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень, з яких саме підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 млн гривень.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області, який нині обіймає посаду директора КК «Київавтодор» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Київська міська прокуратура