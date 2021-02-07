Репетитора задержали за сексуальное домогательство к 10-летней ученице

В российском Златоусте 27-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера (часть 4 статьи 132 УК РФ) в отношении девочки 2010 года рождения.

Известно, что он был ее репетитором по английскому языку, сообщает источник Znak.com.

В городском следственном отделе СУ СКР по Челябинской области факт возбуждения дела подтвердили, но от подробностей пока воздержались.

По данным Znak.com, репетитор занимался с девочкой с августа 2020 года по 3 февраля 2021 года. Он сам приходил домой к ученице. Недавно девочка пожаловалась родителям, что учитель трогает ее за различные части тела. Родители перед последним занятием установили в квартире камеры. Подозрения подтвердились.

Сейчас репетитор задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.