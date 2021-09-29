Рецидивиста, который нападал на девушек в подъездах, посадили на 12 лет

Мужчину приговорили к 12 годам заключения за действия сексуального характера в отношении молодых девушек, в том числе несовершеннолетних.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным расследования, мужчина в течение нескольких месяцев подстерегал жертв в подъездах домов и путем угрозы применения насилия, осознавая возраст пострадавших и беспомощность их состояния, совершал в отношении их действия сексуального характера.

Сообщается, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних детей.

Нападающий на девушек приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы пяти молодых девушек, в том числе двух несовершеннолетних (ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 15 ч . 3 ст. 152, ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 126, ч. 2 ст. 152 УК Украины).

Добавим, что Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы стороны защиты об отмене постановления Харьковского апелляционного суда, приговор которого суд первой инстанции признал законным и обоснованным.