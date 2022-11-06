Ревнивця судитимуть за вчинення грабежу у Дніпровському районі столиці

Зловмисник через ревнощі до співмешканки побив опонента, а потім відібрав у нього сумку з телефоном, планшетом та особистими речами. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, що в липні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що поблизу будинку на вулиці Сиваська його побили та пограбували. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Тоді на місці поліції правоохоронці з’ясували, що потерпілий прийшов на зустріч, про яку домовився зі своєю знайомою та її співмешканцем. Приводом для з’ясування стосунків стало нібито залицяння потерпілого до жінки. Під час словесного конфлікту зловмисник побив опонента, а потім забрав у нього сумку з телефоном, планшетом на особистими речами. Після цього нападник втік із місця скоєння злочину.

Протягом години правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В орендованому помешканні чоловіка слідчо-оперативна група виявила та вилучила речові докази.

За погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва слідчі повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування чоловік перебував під вартою.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для прийняття рішення по суті. За скоєне

фігуранту про підозру в скоєнні злочину, а також скерували до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне 35-річному уродженцю Київщини загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва