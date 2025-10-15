Режим Асада за кілька років до падіння перемістив тіла із масових поховань пустелю

Сотні вантажівок роками перевозили останки, аби стерти сліди масових убивств режиму.

Журналісти зазначили, що поспілкувались із 13 людьми, які достеменно знають про дворічні зусилля з переміщення тіл, переглянули документи, надані причетними посадовцями, та проаналізували сотні супутникових знімків обох могил, зроблених протягом кількох років.

Операція з переміщення тіл з Кутайфи до іншого прихованого місця за десятки кілометрів називалася «Операція «Пересунь Землю»» і тривала з 2019 по 2021 рік. Її метою було приховати злочини уряду Асада та допомогти відновити його імідж, зазначили свідки.

Reuters не розкриває точне місцезнаходження могили, щоб зменшити ймовірність того, що зловмисники можуть її порушити. Водночас агенство повідомляє, що братська могила знаходиться в пустелі Думайр, має щонайменше 34 траншеї довжиною 2 кілометри і є однією з найбільших, створених під час громадянської війни в Сирії. Розповіді очевидців та розміри місця свідчать про те, що там можуть бути поховані десятки тисяч людей.

У Кутайфі режим Асада почав ховати загиблих на початку громадянської війни, приблизно у 2012 році. За словами свідків, у братській могилі знаходилися тіла солдатів та в’язнів, які померли у в’язницях та військових шпиталях диктатора.

Вперше про поховання в Кутайфі на околиці Дамаска заговорили у 2014 році. Її точне місцезнаходження стало відомо через кілька років у судових свідченнях та повідомленнях ЗМІ.

За словами свідків операції, з лютого 2019 року по квітень 2021 року протягом чотирьох ночей кожного щотижня від шести до восьми вантажівок, наповнених землею та людськими останками, їхали з Кутайфи до місця розкопок у пустелі Думайр. Усі, хто був причетний до операції, кажуть про сморід.

Водії, механіки та інші учасники операції із переміщення тіл заявили, що висловлення власної позиції під час секретної операції означало вірну смерть: «Ніхто не порушить наказів, бо самі можете опинитися в ямах».

Колишній офіцер Республіканської гвардії зазначив журналістам, що ідея переміщення тисяч тіл виникла наприкінці 2018 року, коли Асад був на межі перемоги в громадянській війні в Сирії. Диктатор сподівався повернути міжнародне визнання після того, як його багаторічними санкціями та звинуваченнями у жорстокості змусили до ізоляції. На той час Асада вже звинувачували у затриманні тисяч сирійців. Але жодні незалежні сирійські групи чи міжнародні організації не мали доступу до в’язниць чи масових поховань.

Двоє далекобійників та офіцер розповіли Reuters, що військові командири повідомили їм, що метою переміщення було очищення масового поховання в Кутайфі та приховування доказів масових убивств.

Reuters зазначає, що на час падіння Асада в грудні 2024 року всі 16 траншей з масовими похованнями, задокументовані у Кутайфі, були порожніми.

За даними сирійських правозахисних груп, понад 160 000 людей зникли безвісти під впливом величезного апарату безпеки поваленого диктатора та, як вважається, поховані в десятках створених ним масових поховань. Але через обмеженість ресурсів у Сирії навіть відомі масові поховання здебільшого залишаються незахищеними та нерозкопаними. А нові лідери країни не оприлюднили жодної документації про похованих у них осіб, незважаючи на неодноразові заклики родин зниклих безвісти.

Міністр надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Сирії Раїд ас-Салех заявив, що величезна кількість жертв та необхідність відновлення системи правосуддя перешкоджають роботі. Нова Національна комісія Сирії у справах зниклих безвісти осіб оголосила про плани створення банку ДНК та централізованої цифрової платформи для сімей зниклих безвісти осіб, а також про нагальну потребу в підготовці спеціалістів з судової медицини та аналізу ДНК.

Голова Сирійського центру правосуддя та підзвітності, який займається пошуком зниклих безвісти та розслідуванням воєнних злочинів, Мохамед Аль-Абдалла заявив, що таке безладне переміщення тіл, як-от з Кутайфи до Думайра, є катастрофічним для скорботних сімей.

«Зібрати ці тіла разом, щоб повернути цілі останки родинам, буде надзвичайно складно», – сказав Аль-Абдаллах, дізнавшись про висновки Reuters та назвав створення комісії у справах зниклих безвісти осіб позитивним кроком з боку нового уряду.

Башар Асад та його родина втекли до Росії у грудні після того, як повстанські групи повалили його уряд після 13 років громадянської війни. Остання спалахнула після продемократичних протестів та подальших репресій з боку режиму Асада. У конфлікт втрутилися кілька іноземних держав, включаючи Росію, Іран, США та Туреччину. Експрезидента звинувачують у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення та широкомасштабних тортурах під час війни в Сирії.

Нещодавно Сирія видала ордер на арешт поваленого диктатора та вимагатиме його видачі через Інтерпол. // Дзеркало тижня