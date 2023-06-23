Припинено діяльність чотирьох шахрайських call-центрів, які заволоділи коштами іноземних громадян

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом громадянам повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані разом з пособниками у Києві та Львові в офісних приміщеннях створили чотири call-центри, за допомогою яких заволоділи коштами іноземних громадян шляхом обману.

До роботи у цих call-центрах залучили операторів. Вони забезпечували адміністрування сайту, а також використовували платну рекламу у соцмережах для залучення більшої кількості інвесторів. Вкладникам пропонувалося отримувати пасивний прибуток від операцій на фінансових біржах.

Для реалізації схеми вони використовували власний вебсайт та самотужки розроблене програмне забезпечення.

Підозрювані імітували процес торгівлі на світових валютних та фінансових ринках. Проте, вкладники не лише не отримували обіцяних заробітків, а й не могли повернути суми внесків.

На території м. Києва, Київської, Львівської та Рівненської областей правоохоронці провели 25 обшуків за місцем проживання, в автомобілях причетних осіб, а також в офісних приміщеннях, де розташовувалися call-центри. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки та понад пів мільйона доларів США готівкою.

Також за результатами слідчих дій заблоковано 126 банківських рахунків та 6 криптогаманців, які використовувалися у протиправній схемі. Сума грошей на заблокованих рахунках становить понад 15 млн грн, походження яких встановлюється.

Попередньо встановлена сума збитків, завданих потерпілим – понад мільйон гривень. На теперішній час українські правоохоронці спільно з правоохоронцями Азербайджанської Республіки встановлюють потерпілих.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арештів на електронні грошові активи, нерухомість і автівки.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції України.

Офіс Генерального прокурора