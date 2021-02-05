«Ритуальная» взятка: директор КП требовал ₴25 тыс. за лояльность к бизнесмену

В Донецкой области правоохранители задержали директора коммунального предприятия на взятке в 25 тысяч гривен. Чиновник требовал и получил средства от предпринимателя за непрепятствование предоставлению ритуальных услуг в г. Волноваха.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, информирует УНН.

«В ходе расследования следователи установили, что фигурант требовал и получил неправомерную выгоду в размере 25 тысяч гривен от руководителя одного из предприятий. Зато чиновник обещал согласование от имени коммунального предприятия договоров по предоставлению ритуальных услуг в г. Волноваха и дальнейшее содействие в осуществлении им указанной деятельности», — говорится в сообщении.

В настоящее время, 43-летний директор одного из коммунальных предприятий задержан в порядке ст.208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает наказание ограничения свободы до на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.