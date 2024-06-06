Рівненські поліцейські провели обшуки та вручили підозри «чорним» бурштинокопачам

В рамках кримінального провадження поліцейські провели низку санкціонованих обшуків у мешканців Сарненської громади, причетних до незаконного видобутку та опору працівникам поліції. Завдяки злагодженим діям оперативників ДВБ та поліцейських Рівненщини головним фігурантам вже оголошено про підозру.

Заходи за участю внутрішньої безпеки поліції проходили у межах кримінального провадження розпочатого за фактом незаконного видобутку бурштину, опору відносно працівників правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків, що мало місце у лютому цьогоріч. Тоді під час відпрацювання території району поблизу села Вежиця в урочищі «Яблунька» поліцейські спільно із прикордонниками виявили незаконних старателів. Під час вилучення двох мотопомп та двох квадроциклів на підмогу порушникам прибули орієнтовно 40 місцевих жителів, які перешкоджали слідчим діям та чинили опір.

Завдяки проведеним оперативним заходам працівникам Рівненського управління ДВБ вдалось встановити причетних до правопорушень осіб та місце їх мешкання. Спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Рівненській області, спецпризначенцями та поліцейськими Сарненського РВП у фігурантів провадження провели санкціоновані обшуки. За результатами яких працівники поліції вилучили мотопомпу кустарного виробництва, два квадроцикли «Honda», обладнання для видобутку бурштину, сировину бурштину та набої.

Вилучене у рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Чотирьом фігурантам слідчі поліції Рівненщини вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Ще одному фігурантові буде повідомлено про підозру за цією ж статтею.

Слідчі дії тривають.

Заходи проходили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Рівненської області