Рівненські поліцейські розшукують обвинуваченого у шахрайстві (фото)

Житель обласного центру, який переховується від органів суду, обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство).

Білан Роман Сергійович, 15.01.1988 р.н., мешканець Рівного.

У листопаді 2016 року зловмисник на вулиці Ювілейній в обласному центрі шахрайським способом — під приводом зателефонувати — заволодів мобільним телефоном рівнянки. За отриманою оперативною інформацією, може перебувати на Одещині.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування чоловіка, прохання повідомити за номером телефону 068-067-55-68 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області