Рівнянин у облаштованій вдома нарколабораторії виготовляв метамфетамін

Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами виготовлення психотропних речовин у великих розмірах із використанням спеціального обладнання, придбання та зберігання прекурсорів, а також зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 309, ч.1 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч.1 ст. 263 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що 44-річний рівнянин, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з обігом наркотиків, у своїй квартирі у центрі Рівного облаштував лабораторію із виготовлення метамфетаміну. В ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у його помешканні обладнання та пристрої для проведення необхідних хімічних реакцій.

Крім того, вилучено більше 13 доз готового до вживання метамфетаміну, що є великим розміром, та прекурсор псевдоефедрин, за допомогою якого і виготовлявся вказаний «психотроп».

Також, за результатами проведених обшуків вилучено 2 пістолети, які перероблені зі стартових та є вогнепальною зброєю.

Чоловікові вже повідомлено про підозру. Разом з тим, на розгляді в Рівненському міському суді відносно підозрюваного перебуває кримінальне провадження за фактами збуту «психотропів».

Досудове розслідування проводять слідчі СВ РУП ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСБУ в області.

Максимальне покарання за вчинення зазначених злочинів – позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури