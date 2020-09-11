В заброшенном доме под Мариуполем нашли взрывчатку и боеприпасы

Схрон со взрывчаткой и боеприпасами обнаружили пограничники вблизи Мариуполя 10 сентября, — сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, вчера оперативники погранслужбы провели осмотр заброшенных домовладений в поселке Бердянское, расположенном недалеко от Мариуполя. При осмотре полуразрушенного дома пограничники обнаружили тайник с боеприпасами и взрывоопасными веществами.

Всего правоохранители достали из тайника 75 снарядов калибра 30 мм, два патрона калибра 14,5-мм, более 15 килограммов артиллерийского пороха, расфасованного в пакеты, килограммовое самодельное взрывное устройство и 15 взрывателей к реактивным противотанковым гранатам.

На место обнаружения опасных находок были вызваны взрывотехники ГСЧС и полицейские. По факту начато уголовное производство.

Продолжаются следственные действия для установления обстоятельств правонарушения. // ostro.org