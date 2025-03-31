На Прикарпатті оперативно затримали підозрюваного у підпалі помешкання сусіда

Фігурант, перебуваючи у нетверезому стані, підпалив будинок односельця. Внаслідок пожежі частково пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. У будинку на той момент нікого не було, відтак ніхто з людей не постраждав. Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

29 березня до косівських поліцейських надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу житлового будинку у селі Рожнів, що у Рожнівській громаді. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти.

Працівники ДСНС погасили пожежу.

На місці події спеціалісти-криміналісти попередньо встановили, що загоряння сталось внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські опитали свідків, очевидців та переглянули відео з камер спостереження.

Проаналізувавши всю отриману інформацію, правоохоронці вже за годину встановили особу причетну до злочину та затримали його за місцем проживання. Йдеться про місцевого мешканця, 2005 року народження.

При спілкуванні зі слідчими затриманий вину визнав, однак свої дії пояснити не зміг, оскільки перебував нетверезим.

Зловмисника перевірено на стан алкогольного сп’яніння, результат – 0,43 проміле алкоголю в крові.

Наразі у суді слухається справа за скоєння фігурантом аналогічного злочину.

Палія слідчі затримали у процесуальному порядку. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини