Рівнянин вбив знайомого та викинув тіло в сміттєвий бак

Днями суд виніс вирок по справі – 10 років за ґратами. Він іще не набрав законної сили, тож сторона захисту може подати апеляцію.

Нагадаємо, 26 березня 2022 року до поліції надійшло повідомлення від працівника Рівненського сміттєвого полігону, що під час вивантаження відходів виявив тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті.

Поліцейські, які прибули на місце події, з’ясували, що загиблим є безвісти зниклий 47-річний рівнянин, якого декілька днів розшукували рідні.

Оперативники встановили, що 20 березня померлий та на той час 33-річний житель обласного центру за місцем проживання останнього розпивали алкогольні напої. Між чоловіками стався конфлікт, під час якого господар наніс гостю ножем у шию не менше чотирьох колото-різаних ран, які виявилися не сумісні з життям. Згодом нападник загорнув тіло у чохол від палатки і залишив у помешканні, де воно і пролежало чотири дні. Потому помістив убитого до валізи та викинув у сміттєбак.

За фактом умисного вбивства 36-річному жителю обласного центру повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, однак потім змінив на домашній арешт.

Слідчий закінчив досудове розслідування. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду.

Пом’якшуючими обставинами є каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжуючі — вчинення кримінального правопорушення особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Днями суддя Рівненського міського суду виніс вирок по справі: 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області