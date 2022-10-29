Засуджено жителя Миколаєва, який кинув вибуховий пристрій у приміщення Любомльського районного суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 43-річного жителя Миколаєва винуватим у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, над ранок 15 січня 2022 року чоловік разом із 28-річним спільником, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення Любомльського районного суду, кинули туди вибуховий пристрій.

У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.

Затримали їх правоохоронці 02 лютого 2022 року та під час обшуку у помешканні одного з чоловіків у Миколаєві було виявлено корпус осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії.

Згодом з’ясувалося, що вибух у суді громадянам України замовив 38-річний громадянин Литовської Республіки задля знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.

Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження, він оголошений у розшук, як і молодший із виконавців.

Старшому із «підривників» суд призначив покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури