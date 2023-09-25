В Івано-Франківську затримали шанувальницю «руського миру», яка виправдовувала окупантів у соцмережі

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці обласної центру у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті, приниженні національної честі та гідності, а також виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 161, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана – уродженка росії, яка тривалий час проживає в Івано-Франківську, неодноразово поширювала через власний акаунт у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування дій окупантів.

З серпня 2022 по травень 2023 року вона публікувала дописи на підтримку російських військових та представляла збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт, а також принижувала честь та гідність українців.

Підозрювана заперечувала окупацію українських територій та закликала до припинення існування України як самостійної держави.

Під час обшуків за місцем проживання шанувальниці «руського миру» правоохоронці вилучили ноутбук та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора