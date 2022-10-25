Рівнянина підозрюють в торгівли гуманітарною допомогою у складі ОЗГ

Повідомлення вручили рідному братові підозрюваного, адже сам зловмисник, який торгував призначеною військовим гуманітарною допомогою, перебуває у міжнародному розшуку.

Нагадаємо, Сук АндрiйВiкторович, 14.05.1971 р.н., житель Рівного, разом із спільниками створили кілька благодійних фондів, зокрема громадськуорганізацію «Полонійний культурно-просвітницький альянс імені Кароля Войтили», що дозволяло їм безоплатно отримувати та завозити з-за кордону товари як гуманітарну допомогу.

Втім, замість того, аби відправляти товари першої необхідності та військову амуніцію для осіб, які постраждали від збройної агресії, чи на потреби ЗСУ — все продавали.

Наразі п’ятеро фігурантів перебувають під вартою. Ще троє відповідно до ухвали суду внесли вказану суму застави.

51-річного рівнянина — члена організованого злочинного угрупування досі шукають.

Усім, кому відома будь-яка інформація щодо розшукуваного, прохання повідомити за номером телефону 067-362-58-56 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області