Рівнянина затримали за замах на умисне вбивство знайомої

39-річний житель обласного центру відповідно до статті 208 КПК України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі встановлено, що вчора ввечері троє рівнян у квартирі розпивали алкогольні напої. Близько 19 години між 45-ти та 39-річним чоловіками на грунті ревнощів до 32-річної знайомої виник конфлікт, в ході якого молодший ножового поранення по шиї жінки.

45-річний рівнянин побіг до сусідів, які викликали поліцію та швидку. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події, затримали зловмисника. У подальшому працівники карного розшуку встановили всі обставини події.

Потерпілу госпіталізували до лікарні, загроза її життю минула.

Слідчі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру. Криміналісти вилучили знаряддя злочину: ніж нападник одразу викинув у вікно.

Відділ комунікації поліції Рівненської області