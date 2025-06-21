Родина Чернишова виїхала з України – ЗМІ

За інформацією джерел УП, родина віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.

За інформацією джерел, 19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина.

“Українська правда” звернулася по коментар до Чернишова.

Раніше в суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.

Передісторія: