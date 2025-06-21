Родина Чернишова виїхала з України – ЗМІ
За інформацією джерел УП, родина віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України.
За інформацією джерел, 19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина.
“Українська правда” звернулася по коментар до Чернишова.
Раніше в суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.
Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
Передісторія:
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
- Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.
- 18 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Володіна – його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня, з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.
- За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- Наразі віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває за кордоном, у пресслужбі кажуть, що у нього “планове відрядження в країнах Європейського Союзу”.