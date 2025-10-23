Російські окупанти розстріляли родину та їх сусідів на Донеччині

У селі Званівка Бахмутського району Донецької області російські військові вбили п’ятьох цивільних. Це сталося 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, подружжя та їх дорослий син переховувалися у підвалі приватного будинку, а молодший син пішов до сусідів за водою. Військові РФ увірвалися до сховища, допитували родину щодо місцеперебування українських військових, але, не отримавши інформації, пішли.

“Проте, один із окупантів повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, після чого, вирішивши, що вони загинули, – пішов”, – йдеться у повідомленні.

Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних вбитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами – 62-річною жінкою і її 30-річним сином.

Постраждала з вогнепальним пораненням щелепи змогла дістатися підконтрольної Україні території та була доставлена до лікарні. Прокурори допитали її та зафіксували свідчення чергового воєнного злочину.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – воєнний злочин, що спричинив загибель людей.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення всіх обставин події та причетних військових РФ.