На Київщині директора товариства судитимуть за ухилення від сплати податків на суму понад ₴7 млн.

Прокурорами Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Розслідуванням встановлено, що на Київщині директор товариства упродовж 2017-2018 років, неправомірно перебував на спрощеній системі оподаткування. Він приховував реальні доходи та не відображав їх у податковому обліку.

Таким чином він умисно ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету 7,2 млн грн.

У ході досудового розслідування завдяки вжитим прокурорами заходам підприємство у повному обсязі відшкодувало до бюджету вказані збитки.

Досудове розслідування здійснювалося детективами ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура