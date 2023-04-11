Російські покидьки жорстоко вбили українського полоненого

Українці поширюють інформацію про це у Twitter, щоб про це почули у всьому світі.

Російські загарбники стратили українського військового, обезголовивши його.

Відповідне відео поширили у соціальних мережах. Російські загарбники зафільмували скоєння чергового воєнного злочину. УНІАН не публікує це відео з етичних міркувань.

Українці почали поширювати інформацію про це у Twitter, щоб весь світ побачив, які звірства вчиняє російська армія в Україні. Тим часом інші Telegram-канали повідомляють про ще одне відео, де російські загарбники поглумилися з загиблих захисників України, відрізавши їм голови та руки.

Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі написав: “За все буде відповідь і відповідальність”.

Страти українських військових

У мережі неодноразово з’являлися відео зі злочинами російських окупантів. Скільки страт залишилися за кадром – невідомо. В ООН підтвердили страти 15 українських військовополонених військами РФ, а також застосування тортур.

Влітку у мережі з’явилося відео звірячої страти українського військового окупантами.

Навесні вся крана була шокована розстрілом українського війсового, який потрапив у полон. Росіяни розстріляли його після слів “Слава Україні!”.

На встановлення особистості чоловіка пішов час, однак згодом вона стала відома. Від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. // УНІАН