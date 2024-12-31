Російському окупанту оголосили підозру за смертельні удари по Кривому Рогу

Служба безпеки України повідомила підозру російському командиру, який забезпечив ракетні удари по цивільним обʼєктам у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Підозрюваний Алєг Скітський є командиром 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації (військова частина 85927, аеродром Енгельс у місті Енгельс Саратовської області РФ).

За текстом підозри, Скітський забезпечив нанесення ракетних ударів крилатими ракетами типу Х-101 по цивільній інфраструктурі, що призвело до загибелі і поранення цивільних мешканців, а також знищення майна.

13 червня 2023 року після 3 години ночі російська ракета влучила в будівлю приватної продуктової бази ТОВ «Спроба», що призвело до загибелі семи працівників підприємства. Будівля продуктової бази зазнала масштабних руйнувань і вартість ремонтно-відновлювальних робіт оцінюється у більше 13 мільйонів гривень.

Вибуховою хвилею пошкоджені і прилеглі обʼєкти: двоповерхова будівля з офісними приміщеннями, магазини «Аврора», «Гулько», територія 31111 «Чисте місто», автосалон «Автоштурман», приміщення «Укрпошти», три склади.

У результаті влучання ракети в виробничу будівлю колишнього таксопарку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 117-А загинув один цивільний чоловік. Вартість відновлювальних робіт будівлі складає 6,5 млн грн. Вибуховою хвилею пошкоджено 15 автомобілів, декілька велосипедів, пошкоджені вікна у сусідніх квартирах та ін.

Це не перша підозра Скітського. Раніше йому інкримінували реактні удари по енергобʼєктам у Волинській, Кіровоградській і Вінницькій області. Також, за версією слідства, саме він віддав наказ випустити ракети, які 10 жовтня 2022 року поцілили в центрі Києва — в районі вулиці Володимирської і бульвару Шевченка. Тоді загинули четверо людей і 24 цивільних дістали поранення. // Судовий репортер