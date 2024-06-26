Російський окупант, якого судять за вбивство і зґвалтування, отримав ще одну підозру

Поліція повідомила підозру в порушенні законів і звичаїв війни військовослужбовцю збройних сил РФ Михаілу Романову.

За текстом підозри, йдеться про солдата 239 танкового полку 90-ї танкової Вітебсько-Новгородської двічі Червонопрапорної дивізії (військова частина №86274) Центрального округу збройних сил РФ.

Романова вже судять за вбивство цивільного чоловіка і зґвалтування його дружини, що сталося у селі Богданівка Броварського району. 30 травня 2022 року справу передали до суду, але, оскільки вона стосується, у тому числі, сексуального насильства, то її розгляд відбувається закрито.

Наразі ж стало відомо про причетність Романова до іншого злочину і також у Броварському районі Київської області — у селищі міського типу Велика Димерка.

19 березня 2022 року близько 13 години Романов із групою невстановлених російських військових перебували в районі залізичного зупинного пункту «Парникова» і біля будинку на вулиці Київській виявили групу цивільних, серед яких був чоловік 1998 р.н., якого затримали.

Романов і ще троє росіян погрожували зброєю, психологічно тиснули і завʼязали хлопцеві руки. У подальшому Романов допитував потерпілого, погрожуючи і ображаючи його гідність та вимагаючи інформацію про приналежність до націоналістичних і військових формувань.

Щоб змусити заручника говорити, Романов заподіяв йому три ножові поранення у стегно. Після цього ще двічі вистрелив у чоловіка з пневматичної зброї, поранивши у гомілку. Того ж дня Романов увʼязнив потерпілого у підвалі. // Судовий репортер